Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим все села Губадлинского района, в том числе город Губадлы

БАКУ/Trend/ - Мы восстановим все села Губадлинского района, в том числе город Губадлы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 25 октября на встрече с представителями общественности Губадлинского района.