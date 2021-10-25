Президент Ильхам Алиев: Спустя 27 лет мы положили конец оккупации и изгнали врага с нашей земли

БАКУ/Trend/ - Спустя 27 лет мы положили конец оккупации и изгнали врага с нашей земли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 25 октября на встрече с представителями общественности Губадлинского района.