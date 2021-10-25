Президент Ильхам Алиев: Спустя 27 лет мы положили конец оккупации и изгнали врага с нашей земли

Политика 25 октября 2021 21:17 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Спустя 27 лет мы положили конец оккупации и изгнали врага с нашей земли

БАКУ/Trend/ - Спустя 27 лет мы положили конец оккупации и изгнали врага с нашей земли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 25 октября на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

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