Президент Ильхам Алиев: Для меня самая большая награда - это радость и гордость в глазах бывших вынужденных переселенцев
БАКУ/Trend/ - Для меня самая большая награда - это радость и гордость в глазах бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 25 октября на встрече с представителями общественности Губадлинского района.
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