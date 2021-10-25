Жительница Губадлы подарила Первой леди Мехрибан Алиевой келагаи (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 25 октября 2021 23:11 (UTC+04:00)
Жительница Губадлы подарила Первой леди Мехрибан Алиевой келагаи (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 25 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района.

Первая леди Мехрибан Алиева побеседовала с жителями. Вернувшись на свои исконные земли, жители выразили благодарность за освобождение наших земель от оккупации. Жительница Губадлы подарила Первой леди Мехрибан Алиевой сделанный своими руками келагаи.

Жительница Губадлы подарила Первой леди Мехрибан Алиевой келагаи (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Жительница Губадлы подарила Первой леди Мехрибан Алиевой келагаи (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Жительница Губадлы подарила Первой леди Мехрибан Алиевой келагаи (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Жительница Губадлы подарила Первой леди Мехрибан Алиевой келагаи (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Китайская нефтяная корпорация продала долю в двух азербайджанских месторождениях
Китайская нефтяная корпорация продала долю в двух азербайджанских месторождениях
Назван объем добычи нефти на месторождениях &quot;Кюрсенги&quot; и &quot;Гарабаглы&quot; в Азербайджане
Назван объем добычи нефти на месторождениях "Кюрсенги" и "Гарабаглы" в Азербайджане
SOFAZ обнародовал доходы от «Шах Дениз» и АЧГ
SOFAZ обнародовал доходы от «Шах Дениз» и АЧГ
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
СБ ООН может обсудить ситуацию в Судане Арабские страны 25 октября 23:40
Иран намерен экспортировать товаров стоимостью до $100 млрд в соседние страны Экономика 25 октября 23:22
Старт «Прогресс МС-18» с Байконура назначен на 28 октября Казахстан 25 октября 23:13
Жительница Губадлы подарила Первой леди Мехрибан Алиевой келагаи (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 октября 23:11
Азербайджан продлевает программу партнерства с ФАО Экономика 25 октября 23:09
Грузия, Молдова и Украина обсудили шаги для активизации отношений с ЕС Грузия 25 октября 23:06
Президент Ильхам Алиев: Модернизация нашей страны, борьба с нелицеприятными ситуациями должны выйти на совершенно новый уровень Политика 25 октября 22:35
Президент Ильхам Алиев: Мы народ-созидатель, и мы отстроим Губадлы заново Политика 25 октября 22:34
Эрдоган приветствовал заявления посольства США и ряда стран Турция 25 октября 22:18
Рыночная стоимость компании Tesla превысила $1 трлн Экономика 25 октября 21:44
Президент Ильхам Алиев: Для меня самая большая награда - это радость и гордость в глазах бывших вынужденных переселенцев Политика 25 октября 21:26
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война показала нашу силу и наш национальный дух Политика 25 октября 21:24
Президент Ильхам Алиев: Спустя 27 лет мы положили конец оккупации и изгнали врага с нашей земли Политика 25 октября 21:17
Президент Ильхам Алиев: Зангиланский аэропорт будет сдан в эксплуатацию в следующем году Политика 25 октября 21:15
Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим все села Губадлинского района, в том числе город Губадлы Политика 25 октября 21:13
Президент Ильхам Алиев: После завершения восстановительных работ во всех освобожденных городах и селах улицы будут названы именами наших шехидов Политика 25 октября 21:12
Узбекистан импортировал из Турции кожаные изделия более чем на $6 млн Турция 25 октября 20:46
Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса Политика 25 октября 19:56
Денежные переводы в Грузию превысили инвестиции на 81 процент Грузия 25 октября 19:50
Иран импортировал из Турции цемент более чем на $12 млн Турция 25 октября 19:49
Турецкий порт Алиага перевалил около 45 млн тонн грузов Турция 25 октября 19:48
Работы азербайджанских художников в Лувре вызвали восторг парижан (ФОТО/ВИДЕО) Культура 25 октября 19:32
Азербайджан обсудил с НАТО перспективы сотрудничества в различных сферах (ФОТО) Политика 25 октября 19:00
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) Общество 25 октября 18:53
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями Общество 25 октября 18:38
Закир Гасанов встретился с руководством Турецкого национального университета обороны (ФОТО) Политика 25 октября 18:30
Сахиба Гафарова встретилась с болгарской делегацией Политика 25 октября 18:23
Турецкий порт Амбарли перевалил около 14 млн тонн грузов Турция 25 октября 18:22
Китайская нефтяная корпорация продала долю в двух азербайджанских месторождениях Энергетика 25 октября 17:53
Свободно управляйте своим депозитом в AccessBank-е! Экономика 25 октября 17:51
Банк ABB провел тренинг для предпринимателей Экономика 25 октября 17:49
Государственная налоговая служба Азербайджана расширяет сферы применения электронной подписи Экономика 25 октября 17:49
Обнародован экспорт лесоматериалов из российского региона в Азербайджан Строительство 25 октября 17:45
Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро снизились по отношению к шекелю Израиль 25 октября 17:43
Министры энергетики ЕС могут обсудить поставки газа из России во вторник Европа 25 октября 17:34
Туркменистан и Казахстан подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве Туркменистан 25 октября 17:32
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю Общество 25 октября 17:29
Обнародована программа визита президента Турции в Азербайджан Политика 25 октября 17:23
Группа руководителей религиозных общин из США посетит Карабах (ФОТО) Общество 25 октября 17:23
Назван объем добычи нефти на месторождениях "Кюрсенги" и "Гарабаглы" в Азербайджане Энергетика 25 октября 17:16
В Facebook отметили снижение интереса молодежи и подростков к соцсети США 25 октября 17:15
Азербайджанский провайдер об обеспечении компаний на освобожденных территориях беспроводным интернетом ИКТ 25 октября 17:13
Казахстан готов увеличить поставки в Туркменистан на сумму более 130 млн долларов Бизнес 25 октября 17:11
Елена Симурзина удивлена, как ее встретили в Баку: Такое со мной впервые! Интервью 25 октября 17:07
Компания Hertz заказала у Tesla 100 тыс. электромобилей США 25 октября 17:00
В Барде отремонтировано 215 зданий, поврежденных в результате атак вооруженных сил Армении Экономика 25 октября 16:53
В связи с ухудшением погодных условий кораблям направлено предупреждение Общество 25 октября 16:49
Азербайджан откроет посольство в Ватикане Политика 25 октября 16:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 25 октября 16:40
В Азербайджане выявлено еще 1 477 случаев заражения коронавирусом, вылечились 628 человек Общество 25 октября 16:37
Карабахский мед будет экспортироваться во Францию Бизнес 25 октября 16:36
Туркменистан и Казахстан состыкуют сети электросвязи на границе Казахстан 25 октября 16:29
Заразившиеся COVID-19 в течение 56 дней могут вакцинироваться третьей дозой – Агентство по ОМС Общество 25 октября 16:29
Посол Азербайджана в Иране вручил верительные грамоты президенту страны Политика 25 октября 16:19
Однажды в Баку… Жизнь состоит только из того, чтобы есть, спать и бессмысленно проводить время? (ФОТО/ВИДЕО) Культура 25 октября 16:17
Apple несколько лет назад угрожала удалить Facebook из магазина приложений США 25 октября 16:17
Выделены средства на подготовку генплана города Губадлы Политика 25 октября 16:09
Министр обороны Азербайджана встретился с представителем НАТО (ФОТО) Политика 25 октября 16:09
Долю утилизации твердых бытовых отходов увеличат в Казахстане до 34% Казахстан 25 октября 16:05
SOFAZ обнародовал доходы от «Шах Дениз» и АЧГ Энергетика 25 октября 16:04
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева Политика 25 октября 16:01
Президент Ильхам Алиев: Нынешнее и грядущие поколения нашего народа всегда будут гордиться нашими шехидами Политика 25 октября 15:57
В Азербайджане объемы производства меда превысили план Бизнес 25 октября 15:55
Президент Ильхам Алиев: После Губадлы мы с честью продолжили победное шествие и подняли наш государственный флаг в Шуше Политика 25 октября 15:54
Президент Ильхам Алиев: Спустя много лет мы все испытали радость этой Победы Политика 25 октября 15:52
Новая Wi-Fi кампания от Azercell! ИКТ 25 октября 15:48
Президент Ильхам Алиев: Сегодня знаменательный и исторический день в истории Губадлинского района Политика 25 октября 15:43
Российский ГИТИС открыл в YARAT лабораторию продюсеров (ФОТО) Культура 25 октября 15:38
В Баку впервые прозвучали жемчужины классического музыкального искусства Культура 25 октября 15:37
Турция инвестирует порядка $8 млн в строительство лаборатории по производству ветеринарных вакцин в Азербайджане Экономика 25 октября 15:35
Alibaba планирует строительство собственной "облачной фермы" в Израиле Другие страны 25 октября 15:34
Финляндия по вопросу признания "Спутника V" ждет итогов экспертиз EMA и ВОЗ Европа 25 октября 15:14
PayPal опроверг сообщения о возможной покупке фотохостинга Pinterest США 25 октября 15:10
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да хранит Аллах азербайджанских военнослужащих! (ФОТО) Политика 25 октября 15:00
Омбудсмен Азербайджана проинформировала болгарскую делегацию о преступлениях Армении Политика 25 октября 14:52
Кыргызстан планирует получить у АБР $80 млн на поддержку бюджета Кыргызстан 25 октября 14:49
Лидер Судана объявил о введении ЧП и роспуске Суверенного совета и кабмина Другие страны 25 октября 14:46
В ООН заявили, что более половины населения Афганистана находится на грани голода Другие страны 25 октября 14:35
Почти 80% кредитов, выданных в горнодобывающем секторе Азербайджана, пришлось на госсектор Финансы 25 октября 14:15
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 октября 14:10
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового комплекса воинской части ГПС (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 октября 14:08
Казахстан и Монголия обсудили вопросы взаимодействия в сфере АПК Казахстан 25 октября 14:07
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанции "Губадлы" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 октября 14:06
Обнародован прогресс по реконструкции международного аэропорта в казахстанском Костанае Казахстан 25 октября 14:04
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента дороги Ханлыг-Губадлы (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 октября 14:04
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Губадлинский район (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 октября 13:55
Фильм "Sonuncu" Фариза Ахмедова завоевал награду международного кинофестиваля OFF CINEMA в Польше (ФОТО/ВИДЕО) Культура 25 октября 13:49
Чистая прибыль ОАО "ВТБ Банк (Азербайджан)" с начала года выросла на более чем 50% Финансы 25 октября 13:43
Завтра в Баку будет ветрено и дождливо Общество 25 октября 13:42
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,75% Казахстан 25 октября 13:36
Депутат Севиль Микаилова встретилась с семьями шехидов в Хачмазе (ФОТО) Общество 25 октября 13:25
В Баку пройдет масштабный фестиваль кино DokuBaku, будут представлены работы из 30 стран Trend Life 25 октября 13:24
В Баку прошли Дни татарского кино - борьба муллы, любовь с первого взгляда и белая ворона (ФОТО) Культура 25 октября 13:22
Азербайджан и Кыргызстан планируют подписать соглашения в сфере транспорта (Эксклюзив) Транспорт 25 октября 13:15
Минздрав Азербайджана о вакцинации беременных Общество 25 октября 13:09
В Турции сократилось число зарегистрированных транспортных средств Турция 25 октября 13:07
Коронавирус в Израиле: Менее 12 тысяч зараженных, 400 из них в больницах Израиль 25 октября 12:39
На пчеловодческой ярмарке в Баку наибольшим спросом пользуется кяльбаджарский мед Экономика 25 октября 12:39
В России выявили 37 930 заболевших COVID-19 за сутки Россия 25 октября 12:35
Россия примет участие во встрече в Тегеране глав МИД соседей Афганистана Политика 25 октября 12:28
Все новости