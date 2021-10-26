Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента дороги Ханлыг-Губадлы (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 25 октября в 14:04)

БАКУ /Trend/ - 25 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Губадлинский район.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента дороги Ханлыг-Губадлы от 10-го километра автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин до центра города Губадлы.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства и Первую леди о строящихся автомобильных дорогах в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Было отмечено, что дорога Худаферин-Лачин является одним из проектов дорожной инфраструктуры, которые реализуются по поручению Президента Ильхама Алиева в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах и сыграют важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел. Протяженность дороги, которая берет начало от части магистральной автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, проходящей около Худаферинского водохранилища, составляет 56,4 километра. Длина автомобильной дороги Губадлы-Эйвазлы составит 26 километров, ширина – 3,5 метра. А протяженность автомобильной дороги Губадлы-Хынзирек составит 23,5 километра. Обе дороги будут двухполосными.

Эти дороги строятся в рамках проекта реконструкции и восстановления освобожденных территорий, утвержденного Президентом Ильхамом Алиевым. От автомобильной дороги Худаферин-Лачин с ответвлением от населенного пункта Ханлыг до города Губадлы будет построена новая автомобильная дорога протяженностью 14 километров. Согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева, с учетом плана развития Карабаха автомобильные дороги Худаферин-Лачин и Ханлыг-Губадлы будут четырехполосными. Строящие дороги пролегают через территорию освобожденных от оккупации Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов. Автомобильная дорога охватывает более 30 населенных пунктов этих районов, включая города Губадлы и Лачин.

Глава государства заложил фундамент дороги Ханлыг-Губадлы.