Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанции «Губадлы» (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 25 октября в 14:06)

БАКУ /Trend/ - 25 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии системно значимой 110/35/10-киловольтной подстанции "Губадлы".

Как сообщает Trend, президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о подстанции.

Было сообщено, что параллельно со строительством подстанции для подключения Губадлы к общей энергосистеме Азербайджана, обеспечения района устойчивой электроэнергией от подстанции "Шукюрбейли" в Физулинском районе на расстоянии 76 километров проложены двухконтурная 110-киловольтная линия электропередачи высокого напряжения "Губадлы-1" и линия электропередачи "Губадлы-2" со входом/выходом на подстанцию "Джебраил". При проектировании новой линии передающей мощностью 150-160 МВт была создана необходимая система для предотвращения, локализации возможных аварий, которые могут быть вызваны характерными для района климатическими особенностями - обледенением, сильными ветрами, обильными снегопадами, в также загрязнением и другими факторами.

Приняты меры для защиты линии от молний и передачи сигналов между подстанциями, проложен фибероптический кабель для интернета. Таким образом в Губадлы проведена не только электрическая линия, но и высокоскоростная линия интернета с максимальной пропускной способностью. Внутри молниеотводной линии осуществлена синхронизация качественной интернет сети, включая информацию диспетчерской системы управления SCADA, программного обеспечения, телевидения, телефонной связи, камер наблюдения, прямой трансляции, централизованной архивной сети и других данных. На сегодняшний день ОАО "Азерэнержи" построило новые 110-киловольтные подстанции в Шуше, Физули, Кяльбаджаре, Джебраиле, Зангилане и Губадлы. На электролиниях, проложенных на все подстанции, установлены фибероптические кабели для защиты их от молнии и передачи сигналов между подстанциями. Таким образом, наряду с подключением 80 процентов освобожденных территорий к общей энергосистеме Азербайджана, подстанции и необходимые структуры в районах обеспечены интернетом посредством оптических кабелей на электролиниях. Как и на подстанциях в других освобожденных от оккупации районах, в Губадлы в соответствии с Четвертой промышленной революцией также реализована концепция интеллектуальной энергетической системы и создана современная, устойчивая, полностью цифровизированная подстанция.

Глава государства ввел подстанцию в действие.

Было сообщено, что решены два ключевых вопроса, которые являются приоритетом цифрового управления подстанцией, - обеспечения оборудования, интегрированного в оцифровку, и создания фибероптической кабельной сети, позволяющей осуществлять обмен информацией для управления и онлайн мониторинг активов.

С целью создания безопасных и комфортных условий работы для персонала подстанции "Губадлы" создан новый Центр управления, основанный на современных технологиях. На подстанции установлены два трансформатора мощностью 25 МВА. Система управления подстанцией соединена с центральной системой SCADA ОАО "Азерэнержи" с помощью отвечающей современным требованиям системы микро-SCADA, что обеспечивает управление напрямую из центра.

Отметим, что до оккупации общая потребность в электроэнергии Губадлинского района с населением более 38 тысяч человек, учитывая нужды промышленности и других хозяйственных отраслей, составляла 12 МВт. Питание осуществлялось от одной 110-киловольтной подстанции. Ожидается, что потребность в электроэнергии в Губадлы, где прогнозируется проживание более 47 тысяч человек, к 2040 году с учетом направлений развития превысит 38 МВт. Этот фактор был учтен при строительстве новой подстанции "Губадлы".