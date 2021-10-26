Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового комплекса воинской части ГПС (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 25 октября в 14:08)

БАКУ /Trend/ - 25 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса новой воинской части Государственной пограничной службы в Губадлинском районе.

Как сообщает Trend, начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев проинформировал главу государства Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о созданных в комплексе условиях.

Было отмечено, что по поручению Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях продолжается деятельность по созданию необходимой инфраструктуры пограничной защиты и охраны. Территория комплекса новой воинской части Государственной пограничной службы, обеспечивающей охрану участка государственной границы Азербайджанской Республики с Арменией, проходящего через территорию Губадлинского и Лачинского районов, составляет 25 гектаров. В парке боевой техники комплекса имеются вертолеты, ударные беспилотные летательные аппараты HAROP, "Гузгун" и "Гыргы", противотанковые станковые гранатометы и управляемые ракеты, 120- и 82-миллиметровые минометы, зенитные установки и другие современные системы вооружения. Кроме того, в пользовании воинской части находятся боевая техника, транспортные средства высокой проходимости, автомобильная и бронетехника, медицинские автомобили.

Было отмечено, что в комплексе воинской части созданы здание штаба, общежития для офицеров, прапорщиков и солдат, рабочие кабинеты для личного состава, обеспеченные необходимыми условиями, столовая, жилые здания, склады и другая необходимая инфраструктура. В комплексе сформирована служебная и учебно-образовательная база для повышения профессиональной и боевой готовности военнослужащих, совершенствования военных знаний и морально-психологической подготовки личного состава. В медицинском пункте имеются необходимые условия для оказания военнослужащим надлежащих медицинских услуг. На полигоне воинской части создана необходимая база для организации и проведения учебных занятий, повышения боевой подготовки и индивидуального мастерства военнослужащих, выработки взаимодействия между воинскими подразделениями и повышения совместной боевой готовности. В спортивном городке организованы футбольная и волейбольная площадки, а в казармах – тренировочные залы, оснащенные спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с современными стандартами.

В городке тренировки кинологических расчетов имеются возможности для подготовки служебных собак, привлеченных к поиску и обнаружению мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях, совершенствования их навыков, развития профессиональной подготовки дрессировщиков служебных собак.

Воинская часть обеспечена отопительной системой, постоянной водой и электроэнергией. На территории осуществлены капитальные работы по строительству и благоустройству, проведено озеленение.

Таким образом, в воинской части созданы все условия для несения службы на высоком уровне, совершенствования боеспособности личного состава, развития его профессиональных навыков.