Некоторые силы вновь пытаются нарушить стабильность в регионе – Рамиль Усубов (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Некоторые силы вновь пытаются нарушить стабильность в регионе.

Об этом секретарь Совета безопасности (СБ) Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов сказал, выступая на церемонии открытия курса «Национальная безопасность», сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что после победы Азербайджана в 44-дневной войне некоторые силы прибегают к различным провокациям, чтобы осуществить свои коварные планы.

Генерал-полковник Усубов выразил признательность главе СГБ генерал-полковнику Али Нагиеву, помощнику Президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву за участие и условия, созданные для проведения такого мероприятия.Он подчеркнул, что благодаря успешной внешней и внутренней политике, проводимой Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым, Азербайджан признан в мире как стабильное государство, и этот фактор в свою очередь создал почву для всестороннего развития всех сфер в республике: «Сегодня без непосредственного участия Азербайджана невозможны реализация транспортно-логистических и крупнейших энергетических проектов международного уровня, принятие важных политических решений. Наряду с этим следует отметить, что в последнее время, особенно после победы Азербайджана, завоеванной в Отечественной войне, некоторые силы пытаются вновь нарушить стабильность в регионе, реализуя свои коварные планы, прибегая к различным провокациям».

Говоря о совместной эффективной борьбе органов спецслужб и правоохранительных органов с этими угрозами, генерал-полковник Рамиль Усубов подчеркнул, что принимаются необходимые меры для повышения военного потенциала и обороноспособности азербайджанского государства.

(Перевод: Кямаля Сеидова)