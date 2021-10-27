Открытие Физулинского международного аэропорта вписывает Карабах в глобальную сеть коммуникаций и взаимодействия - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Окончание строительства Физулинского международного аэропорта - знаковое событие как для Азербайджана, так и для развития региона.

Об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

"Темпы строительства на освобожденных землях Азербайджана говорят об огромных ресурсах, которыми располагает государство, они не истощились вследствие Второй Карабахской войны. Восстановление территорий - это невероятный по масштабам проект, развивающий как экономику самого государства, так и дипломатическое и бизнес-взаимодействие со странами-партнерами", - отметила она.

Ниязова подчеркнула, что Победа во Второй Карабахской войне способствовала поднятию национального самосознания на новый уровень.

"Активно приступив к восстановлению региона, правительство, несомненно, усилило чувство сплоченности и веры в величие нации, создав рабочие места, предоставив возможность бывшим вынужденным переселенцам и их семьям вернуться на родную землю, привлекая новейшие технологии в области строительства. Открытие Физулинского международного аэропорта позволит связывать регион со всем миром, вписывая его в глобальную сеть коммуникаций и взаимодействия. Возможность напрямую попасть в регион из любой точки мира гарантирует, что территория не будет изолирована и недоступна", - заключила российский эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)