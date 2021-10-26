В селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
БАКУ /Trend/ - 26 октября в селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.
Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.
Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.
Турецкая делегация была представлена Президенту Азербайджана, азербайджанская делегация - Президенту Турции.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.