В селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

БАКУ /Trend/ - 26 октября в селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Турецкая делегация была представлена Президенту Азербайджана, азербайджанская делегация - Президенту Турции.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.