В селе Агалы Зангиланского района прошла официальная церемония встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 26 октября в селе Агалы Зангиланского района прошла официальная церемония встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Делегация Турции была представлена Президенту Азербайджана, делегация Азербайджана – Президенту Турции.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.