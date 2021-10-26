В селе Агалы Зангиланского района прошла официальная церемония встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (версия 2)
(первая версия в 17.16)
БАКУ /Trend/ - 26 октября в селе Агалы Зангиланского района прошла официальная церемония встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.
Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.
Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.
Делегация Турции была представлена Президенту Азербайджана, делегация Азербайджана – Президенту Турции.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.