На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются инженерные работы – Минобороны (версия 2)

(первая версия в 17:21)

БАКУ /Trend/ - На азербайджанских территориях, освобожденных от армянской оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются инженерные работы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

Согласно указанию Верховного главнокомандующего, с целью обеспечения деятельности войск, дислоцированных в освобожденных Кяльбаджарском и Лачинском районах, в том числе восстановления инфраструктуры, инженерные войска и другие государственные структуры осуществляют совместную деятельность.

От населенного пункта Истису Кяльбаджарского района до населенного пункта Минкенд Лачинского района, а также в других направлениях вдоль государственной границы построены грунтовые дороги общей протяженностью более 580 км.

Для безопасного движения войск на горных территориях зимой завершена установка отметок.

На освобожденных территориях продолжаются необходимые меры, которые проводятся с целью восстановления инфраструктуры.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)