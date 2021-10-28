Для карабахских армян открытие Физулинского международного аэропорта - это пример лучшего будущего, которое ждет их как граждан Азербайджана - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Открытие Физулинского международного аэропорта - это мощный импульс в развитии всего региона. Об этом сказал Trend главный редактор авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известный военный эксперт Игорь Коротченко.

"Физулинский международный аэропорт – это аэропорт международного класса. Он построен в беспрецедентно короткие сроки, таких сроков еще никто не видел. Что касается аэропорта с архитектурной точки зрения и норм авиационных требований, то это объект международного класса, он отвечает самым высоким требованиям. Безусловно, открытие аэропорта послужит фундаментом для будущего экономического развития освобожденных территорий, где 30 лет все только разрушалось. А здесь менее чем за год построен уникальный инфраструктурный объект, качество и сроки постройки которого можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса", - отметил он.

По мнению Коротченко, все обратят внимание на возможности Азербайджана возводить подобного рода объекты, что, безусловно, укрепит международный авторитет страны.

"Сегодня воздушный транспорт - основа коммуникаций, открытие аэропорта позволит развивать в перспективе туристический кластер, сокращать расстояние при перемещении между различными городами Азербайджана. Конечно, это даст экономический эффект с точки зрения развития региона в целом. Также не будем забывать, что Физули связывает Дорога Победы с городом Шуша. Это тоже введенный в строй инфраструктурный объект высочайшего уровня, все это делают коммуникации менее затратными, более быстрыми, они будут иметь очень мощный экономический эффект", - отметил он.

Игорь Коротченко также подчеркнул, что для миллионов армян открытие Физулинского международного аэропорта - это пример того, что Азербайджан является успешной страной, которая не просто выиграла войну, но и сегодня восстанавливает те территории, где армяне 30 лет только разрушали, и превратили фактически их в мертвую пустыню.

"Кроме минных полей армяне не оставили после себя ничего. Армения смотрит на Физулинский международный аэропорт и задается простым вопросом: "Почему Азербайджан это может, а мы – нет?". И, наверное, для очень многих будут перемены в умах, они увидят Азербайджан, который идет в 21 век, и Армению, которая застряла в 20 веке и никак не может из него выйти. И для карабахских армян это будет пример лучшего будущего, которое ждет их как граждан Азербайджана", - заключил Коротченко.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)