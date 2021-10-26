Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация официально подняла азербайджано-турецкие связи на уровень союзничества

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили в Зангилане с совместным заявлением для прессы.

Как сообщает Trend, приветствуя уважаемого гостя, Президент Ильхам Алиев сказал:

«Добро пожаловать в Азербайджан. Ваш визит имеет очень большое значение. Вы во второй раз посещаете освобожденные от оккупации земли. Четыре месяца назад мы вместе с Вами побывали в Шуше. А сегодня находимся в Физули и Зангилане. Подписанная в городе Шуша Шушинская декларация является историческим документом. Эта декларация официально подняла азербайджано-турецкие связи на уровень союзничества».