Президент Ильхам Алиев: Совместные шаги Азербайджана и Турции навсегда останутся в истории

БАКУ/Trend/ - Совместные шаги Азербайджана и Турции навсегда останутся в истории.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 октября, выступая с заявлением для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.