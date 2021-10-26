Президент Ильхам Алиев: Через две недели мы отметим освобождение Шуши как большой праздник Победы

БАКУ/Trend/ - Через две недели мы отметим освобождение Шуши как большой праздник Победы. С первых часов и до последних минут Второй Карабахской войны Турция находилась рядом с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 октября, выступая с заявлением для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Зангилане.

Обращаясь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, глава государства отметил: «Мой дорогой Брат, уважаемый Президент в первые же часы поддержал Азербайджан, заявив всему миру о том, что Азербайджан не один, что Турция находится рядом с Азербайджаном. Это оказало нам очень большую поддержку, политическую и моральную поддержку, придало нам дополнительные силы. Сегодня азербайджанский народ по праву выражает Вам, мой дорогой Брат, свою признательность. Вы знаете, что в Азербайджане все любят Вас, относятся к Вам с большим уважением. Вы многое сделали для нашей Победы, и сегодня, уже в период восстановления, Вы вновь с нами».