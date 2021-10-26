Президент Ильхам Алиев назвал очередной визит Эрдогана в Азербайджан примером настоящего братства

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев назвал очередной визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан примером настоящего братства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал глава государства 26 октября, выступая с заявлением для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Зангилане.