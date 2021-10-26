Президент Ильхам Алиев: Абсолютно уверен в том, что Турция и Азербайджан как две братские страны и впредь будут вместе идти вперед

БАКУ/Trend/- Сегодня мы вместе с моим дорогим Братом и гостями заложили фундамент большой автодороги. Она тоже является частью Зангезурского коридора. В результате прокладки этой автомобильной дороги и железной дороги мы добьемся желаемого.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 октября, выступая с заявлением для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Зангилане.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сегодня многие турецкие компании, осуществляющие деятельность на освобожденных землях Азербайджана. Благодаря их неутомимым усилиям сегодня в этом регионе прокладываются дороги, железные дороги, строятся тоннели, реализуются инфраструктурные проекты. Это еще одно олицетворение нашего единства и братства. Абсолютно уверен в том, что Турция и Азербайджан как две братские страны и впредь будут вместе идти вперед, наши народы станут еще ближе друг к другу, наши государства и дальше будут успешно сотрудничать. Таким образом, совместная сила Турции и Азербайджана станет еще более действенной»,- сказал глава государства.