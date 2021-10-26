Реджеп Тайип Эрдоган: Всеми своими возможностями мы продолжим оказывать поддержку братскому Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает свою деятельность по развитию данного региона, который станет образцовой моделью для всего мира.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 октября, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Зангилане.

Подчеркнув чрезвычайную важность проектов, тоннелей, автомобильных дорог, фундамент которых закладывается, с точки зрения демонстрации масштабов проводимой в регионе работы, Президент Турции сказал: “Сердечно поздравляю моего брата Ильхама, который руководит всей этой деятельностью, и каждого, кто участвует в данном деле. Поздравляю подрядные фирмы. Их работа заслуживает самого высокого одобрения. Турция продолжит участвовать в этой работе, всеми своими возможностями оказывать поддержку братскому Азербайджану».