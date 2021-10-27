Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент Агропарка Dost в Зангиланском районе (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 26.10.2021 16:47)

БАКУ /Trend/ - 26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент Агропарка Dost в Зангиланском районе.

Как сообщает Trend, сначала главы государств посадили чинары на территории агропарка.

Затем президенты посмотрели фотовыставку Анатолийского агентства, посвященную Отечественной войне.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган вручил Президенту Ильхаму Алиеву подготовленную Анатолийским агентством книгу "Победа в Карабахе", к которой написал предисловие.

Ведущая мероприятия Гюнель Мовсумова сказала: Да, зангиланцы ждали этого года 27 лет. 27 лет мы жили с этой мечтой. Я была одной из бывших вынужденных переселенцев, живущих с этой мечтой. Как журналист я 27 лет жила мечтой озвучить новость об освобождении Зангилана от оккупации, и она сбылась. Да, сегодня исторический день. Сегодня день возрождения земель Зангилана. Сегодня день, когда мы превращаем эти земли в рай. Сейчас Зангилан восстанавливается и становится красивее, чем прежде.

Уважаемые президенты и дорогие гости. Как известно, эти земли на протяжении 27 лет разорялись армянскими вандалами, камня на камне не осталось. Наши дома были разграблены. Один из этих домов был моим. Когда я вернулась на свою землю спустя 27 лет, я не нашла ни одного камня от своего дома. Уничтожены не только наши дома, но и леса, деревья. Спустя 27 лет мы восстанавливаем эти земли рука об руку с братской Турцией. Мы пришли возродить эти земли, превратить наши разрушенные земли в рай.

А теперь разрешите познакомиться с Агропарком Dost.

Проект Агропарк Dost, который реализуют в Зангилане турецкие и азербайджанские инвесторы, будет осуществлен в три этапа. На первом этапе будут построены административные здания, крытые и полуоткрытые животноводческие комплексы, социальные объекты, кафе, кинотеатр, зона отдыха, здания для обслуживающего персонала. В комплексе будут выращиваться 4 тысячи голов племенного крупного рогатого скота, производиться продукция растениеводства и осуществляться другая деятельность. Все это внесет вклад в продовольственную безопасность Азербайджана и Турции, позволит экспортировать сельскохозяйственную и животноводческую продукцию региона на международные рынки.

Главы государств заложили фундамент Агропарка Dost.

После завершения проекта на территории площадью 6 тысяч гектаров будут созданы участки по производству продукции растениеводства и технический участок, животноводческие участки для выращивания 10 тысяч голов племенного скота, а также участки для производства семян и рассады. Кроме того, будут построены интегрированное мясоперерабатывающее и фасовочное предприятие, ориентированное на весь регион, сельскохозяйственные склады вместимостью 100 тысяч тонн.

Затем в агропарке начался посев.

Президенты благословили деятельность Агропарка Dost.

Комплекс также обеспечит потребность региона в семенах, удобрениях и сельскохозяйственных принадлежностях. В комплексе Агропарк Dost будет налажена деятельность, основанная на умных сельскохозяйственных технологиях, возобновляемых источниках энергии и устойчивых сельскохозяйственных механизмах. После того, как агропарк заработает на полную мощность, здесь работой будут обеспечены 500 человек.