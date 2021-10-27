Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент Зангезурского коридора (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 26.10.2021 15:11)

БАКУ /Trend/ - 26 октября заложен фундамент Зангезурского коридора - автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд.

Как сообщает Trend, вначале Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились с ходом строительных работ на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал глав государств о проводимой работе.

Салех Мамедов: Уважаемый господин Президент, эта дорога, по которой Вы приехали, - дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша. Она будет состоять из шести-четырех полос. Протяженность дороги составляет 81 километр. 51-километровый участок дороги – от начала до 50-го километра - строят азербайджанские компании, а с пятидесятого до 81-го километра – турецкие компании "Колин Иншаат" и "Чингиз Иншаат". На участке, где работают турецкие компании, строится тоннель протяженностью 6 километров и будут построены 7 путепроводов. Общая протяженность тоннелей составляет 6500 метров. 4-й и 5-й тоннели, находящиеся на въезде в город Шуша, уже построены. Протяженность одного из них 431 метр, а другого – 530 метров.

Президент Ильхам Алиев: В Кяльбаджаре строятся тоннели, 12 километров.

Салех Мамедов: Да, самый большой в Азербайджане тоннель строит "Чингиз Иншаат" - Муровдагский тоннель на дороге Тоганалы-Кяльбаджар. Это самый большой в Азербайджане тоннель, его протяженность составляет 11 тысяч 600 метров. 350 метров уже проложены. Есть снимки, я покажу Вам.

Президент Ильхам Алиев: И еще Лачин-Кяльбаджарский тоннель.

Салех Мамедов: Да, аэропорт Горчу имеет также Лачин-Кяльбаджарский тоннель протяженностью 3,5 километра.

Президент Ильхам Алиев: Какова общая длина тоннелей?

Салех Мамедов: Турецкие компании строят на территории Карабахского региона Азербайджана тоннели общей протяженностью 62 километра. В настоящее время в турецких компаниях работают 6587 человек. Из них 1832 – граждане Турции, а 4500 – граждане Азербайджана. В целом, в компаниях, работающих в Карабахской зоне, трудятся 13 тысяч 280 человек.

Дорога, фундамент которой сегодня будет заложен, - это дорога Зангезурского коридора. Она возьмет начало с этого места, где мы находимся. Это первая развязка. Расстояние отсюда до Агбенда, границы с Арменией составляет 123,6 километра.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Вы идете до границы с Арменией, верно? Пойдете и дальше.

Салех Мамедов: Да, оттуда перейдем на ту сторону. С помощью Аллаха дойдем до Стамбула, до Европы. Да хранит Вас Аллах. На этой дороге у нас тоже 3 тоннеля общей протяженностью 3610 метров. В настоящее время на территории Зангилана строится четвертый тоннель, уже проделано 160 метров работ. На этом участке дорогу строит компания "Кальон". На этой дороге расположен и Зангиланский аэропорт. 20-километровый участок дороги, ведущей в аэропорт, вместе с компанией "Кальон" строит азербайджанская компания. На этой дороге будет построено 7 развязок, соединяющих районные центры с аэропортом. Эта развязка будет находиться на нулевом километре дороги, фундамент которой закладывается.

Сейчас мы находимся на 6-4-полосной магистрали Ахмедбейли-Физули. А это вместе с выездами из данной развязки, иншаллах, станет дорогой, ведущей по Зангезурскому коридору в Нахчыван, а оттуда – в Стамбул. Это снимки строительных работ, проводимых на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, тоннели, которые строит "Чингиз Иншаат". Работы здесь ведутся как методом взрыва, так и методом сжатия.

В настоящее время в коротких тоннелях выполнено 45-50 процентов работ. А это работы, проделанные во время строительства. По указанию уважаемого господина Президента мы приступили к строительству там зимой. Эти фотоснимки сделаны в то время. Вообще, в Карабахской зоне никогда не было 4-6-полосной автодороги. Такие дороги строятся в Карабахе впервые. А это – дороги, прокладываемые компанией "Кальон" по Зангезурскому коридору. Здесь тоже не было жизни. Самое дальнее расстояние от этой дороги до действующей Горадизской дороги – 1,6 километра, а самое близкое – 200 метров. Проделана большая работа, компания "Кальон" выполнила более 45 процентов работ. С помощью Аллаха, в будущем, наверное, до 2023 года, вы примете участие в открытии и этой дороги.

Затем президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент Зангезурского коридора – автомобильной дороги Горадиз- Джебраил-Зангилан-Агбенд.