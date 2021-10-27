Президенты Азербайджана и Турции ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта «Умное село» в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 26.10.2021 18:20)

БАКУ/Trend/ - 26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта "Умное село", реализуемого в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Trend, министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал глав государств о проводимой работе.

Было отмечено, что в рамках реализации проекта ведутся строительные работы на территории площадью более 110 гектаров. Строительство с использованием инновационных стройматериалов 200 полностью изолированных индивидуальных экологичных домов, четырех двухэтажных нежилых зданий, школы на 360 ученических мест и детского сада на 60 мест продолжается высокими темпами. В "Умном селе" будут применены современные стандарты градостроительства. Будут проложены пешеходные и велосипедные дорожки. Словом, будут созданы все условия для жителей, которые вернутся в родные края.

Здесь будет проделана работа по организации и развитию сельского хозяйства. Уже определены земельные участки, которые будут использованы для производства сельскохозяйственной продукции, и подготовлен список необходимой инновационной техники. В "Умном сельском хозяйстве" будут использованы современные оросительные системы. Из отведенных согласно плану под посевы 600 гектаров на территории площадью 412 гектаров проведена соответствующая работа по разминированию. "Умная система управления" здесь будет осуществляться из дата- и аналитического центра.