Азербайджан поражает мир своими грандиозными проектами в Карабахе - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend / - Взгляды мира вновь устремились на Азербайджан. Пульс региона бьется в свободном Карабахе. Сразу после завершения 44-дневной Отечественной войны Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан создаст новые реалии в регионе. Прошел всего один год с момента исторического триумфа, Азербайджан действительно создает новые реалии в регионе. С политической и экономической точки зрения страна интегрируется не только в регион, но и во весь мир. На освобожденных территориях проводятся невероятные реставрационные работы, реализуются немыслимые инфраструктурные проекты. Автор этих проектов - Азербайджан, который с новыми реалиями, созданными в регионе, становится центром непоколебимой силы региона.

Друзья радуются удачам Азербайджана, а недруги завидуют. Посадка самолета, на котором прилетел президент Турции к воздушным воротам Карабаха - Международному аэропорту Физули, вручение лидерам Азербайджана и Турции символических ключей от Карабаха, закладка Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом фундамента Зангезурского коридора - очень большое историческое событие. Этого мы ждали много лет.

Обеспечение открытия коридора, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном и Турцией, создадут для наших стран устойчивую экономику, социальное благополучие, достойное будущее. Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган с особым упорством и целеустремленностью выполняют возложенную на них историческую миссию.

Надо признать, что построить с нуля города и деревни на территориях, разрушенных врагом, за несколько месяцев возвести Международный аэропорт Физули, построить сотни километров дорог, современную инфраструктуру, умные села - задача не из легких. Но Азербайджан достойно справляется с этой миссией, удивляя весь мир. Потому что он силен, имеет сильную экономику, решительного и способного лидера.

Будет очень сложно найти второе государство в мировой истории, которое всего за 44 дня молниеносно освободило свои земли, удерживаемые оккупантами около 30 лет, поставило врага на колени и одержало историческую победу.

Сегодня весь мир с восхищением наблюдает за реализацией в Карабахе огромных региональных проектов. Отношения Азербайджана и Турции являются примером братства. Был преподан достойный урок силам, которые не приняли славную Победу Азербайджана, его лидерство в регионе.

Сахил Керимли

Заместитель генерального директора Международного информационного агентства Trend

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)