В Азербайджане создана Комиссия по подготовке плана гражданской обороны

Политика 27 октября 2021 09:48 (UTC+04:00)
В Азербайджане создана Комиссия по подготовке плана гражданской обороны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана Комиссия по подготовке плана гражданской обороны.

Как передает в среду Trend, распоряжение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

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