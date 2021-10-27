Глава МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Арменией Барды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился в Twitter публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Арменией Барды, передает в среду Trend.

«В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами азербайджанского города Барда 27-28 октября 2020 года погибли ни в чем не повинные мирные азербайджанцы. С глубокой скорбью чтим память жертв этой страшной атаки. Виновные в этом военном преступлении должны быть привлечены к ответственности», - говорится в публикации.

Напомним, что 27 октября 2020 года село Гараюсифли Бардинского района было обстреляно из РСЗО «Смерч». В результате погибли мирные жители - Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу, семилетняя Искендерова Айсу Ровшан гызы, ранения получили более 10 человек.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)