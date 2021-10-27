С открытием Международного аэропорта Физули реализован важный воздушный маршрут - Эрдоган
БАКУ/Trend/ - Мы рады успехам Азербайджана. С открытием Международного аэропорта Физули реализован важный воздушный маршрут.
Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения визита в Азербайджан.
Он отметил, что ознакомился ближе с работами по реконструкции и благоустройству, проводимыми на освобожденных территориях, в ходе визита в Физулинский и Зангиланский районы.
По словам Эрдогана, Международный аэропорт Физули обладает потенциалом, который создаст дополнительную ценность не только для Азербайджана, но и для всего Южного Кавказа".
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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