С открытием Международного аэропорта Физули реализован важный воздушный маршрут - Эрдоган

БАКУ/Trend/ - Мы рады успехам Азербайджана. С открытием Международного аэропорта Физули реализован важный воздушный маршрут.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения визита в Азербайджан.

Он отметил, что ознакомился ближе с работами по реконструкции и благоустройству, проводимыми на освобожденных территориях, в ходе визита в Физулинский и Зангиланский районы.

По словам Эрдогана, Международный аэропорт Физули обладает потенциалом, который создаст дополнительную ценность не только для Азербайджана, но и для всего Южного Кавказа".

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)