Петер Эрдейи: Агдам – город-призрак

БАКУ/Trend/ - Известный венгерский журналист и публицист Петер Эрдейи опубликовал статью в журнале "Еlet es Тudomany", посвящённую его поездке в недавно освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Trend, автор отмечает, что это уже третья его поездка в Азербайджан, но первая "на краю недавнего пекла" – в Карабахе. Увиденная разруха глубоко потрясла его. "Война не пощадила ни сёла, ни леса, ни виноградники, ни фауну, ни людей, она не пощадила даже погребённых в землю мёртвых. Сожжённая земля в южной части Карабаха свидетельствует о глубокой ненависти, которую оккупанты испытывали к жителям захваченных земель", - пишет Эрдейи.

До революции 1917 года на территории Азербайджана проживало множество народов, даже далекие от своих исторических родин немцы, поляки, греки. Была здесь даже община индусов-огнепоклонников. Но несмотря на некоторое сокращение палитры национальностей, карта проживающих здесь этнических меньшинств и ныне весьма пёстрая.

Через год после распада СССР, в 1992 году началась первая армяно-азербайджанская война, длившаяся 2 года. Прошёл всего год с тех пор, как Азербайджан стал независимым государством, и советские войска покинули его территорию. Из соседней Армении они так и не ушли, там и поныне расположен российский военный контингент 102-1 базы, пишет автор. После смены политического режима и этнических чисток азербайджанцев Армения превратилась в этнически однородное национальное государство. Во время переписи 2011 года только 2 проц населения признали себя неармянами. В то же время в 10-миллионом Азербайджане примерно 10 проц населения не относятся к титульной нации, а представляют этнические меньшинства. По некоторым оценкам, в Баку проживает примерно 30 тыс. армян, и еще около 25 тыс. в Карабахе. На протяжении многих веков население Карабаха, расположенного на юге Кавказских гор, неоднократно менялось. Особенно это было характерно для Нагорно-Карабахской автономной области, которая в 1992 году была оккупирована армянскими вооружёнными силами. Более того, занят был не только Карабах, но и прилегающие районы в долине, где армяне создали «буферную зону», - напоминает Эрдейи.

"Во время поездки по низменным районам Карабаха на меня самое большое впечатление произвело то, что иногда часами можно было видеть только руины, ни одного уцелевшего дома или электрического столба, дерева не осталось. Даже зверей невозможно было увидеть. Будто передо мной была поверхность Луны – пустыня из песчаника, повсюду валяются брёвна, камни. И, конечно же, миллион противопехотных мин, заложенных с той целью, чтобы прежним хозяевам не вздумалось вернуться сюда.

Агдам – это город с самой трагичной судьбой. Он был полностью разрушен в 1993 году. Оккупанты не пощадили даже городское кладбище, могилы известных исторических личностей. «Всё можно восстановить. Дом, хозяйственные постройки, соборы. Но как "исправить" случившееся с останками моего отца? Это огромная душевная травма, нанесённая не только нам, но и всем тем, кто оказался в таком же положении, как моя семья. Я решил, что подам иск в Европейский суд против Армении. Против Нагорного Карабаха не могу, так как это не признанное никем политическое формирование,» – цитирует Эрдейи слова своего коллеги, азербайджанского журналиста Эльдара Исмаилова.

40-тысячный город подвергся такому разрушению, что его часто называют «Кавказской Хиросимой». И уже с первого взгляда видно, что это так и есть. Весь город в руинах, за исключением двух высоких минаретов центральной городской мечети, которыми армянские солдаты пользовались как дозорными башнями. В мечетях армяне держали домашний скот, в том числе и свиней, которые для мусульман являются "нечистыми" животными. "Когда я там был, каменный пол мечети был покрыт навозом. Это зрелище еще больше усугубили мои впечатления. Могилы известных азербайджанских исторических личностей, склепы почтенных ханов и имамов были разгромлены, надгробия повалены и разбиты, останки скелетов разбросаны. Такая судьба постигла и усыпальницу основателя города Ибрагим Халил хана, лежащую ныне в руинах. На мелкие куски разбили и памятник Хуршидбану Натаван, могилу разрыли, кости разбросали. Натаван жила в XIX веке, была филантропом, её считают одним из лучших представителей азербайджанской поэзии. Её произведения – газели, по сути, своеобразные оды любви", - пишет венгерский журналист.

Своё глумление над мусульманскими кладбищами разрушители объясняли тем, что они таким образом защищают форпосты христианства от агрессивно распространяющегося исламского фундаментализма. Если кто-то когда-либо бывал в Азербайджане, он подтвердит, что эта страна – остров мира и покоя, здесь и следа нет какой-либо слепой религиозности. "Например, наш шофёр был суннитом, он никогда не останавливался, когда был на работе. Просто утром, в обед и вечером он скромно отходил от нашей группы и уединялся для молитвы. А голос муэдзина я ни разу не слышал. Именно из-за этого либерального подхода сюда толпами едут туристы азербайджанской национальности из соседних стран, например, из Ирана. Они приезжают, чтобы отдохнуть в этой европейской стране, сделать покупки, развлечься", - завершает свою статью Эрдейи.