Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане посетил Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Гвидо Амброзо посетил Агдам.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в публикации спецпредставителя Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмина Гусейнова на его странице в Twitter.

"Сегодня представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Гвидо Амброзо и возглавляемая им делегация посетили Агдам, где воочию увидели территории, разрушенные в результате армянского вандализма", - говорится в публикации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)