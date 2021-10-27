Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане посетил Агдам (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Гвидо Амброзо посетил Агдам.
Как передает в среду Trend, об этом говорится в публикации спецпредставителя Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмина Гусейнова на его странице в Twitter.
"Сегодня представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Гвидо Амброзо и возглавляемая им делегация посетили Агдам, где воочию увидели территории, разрушенные в результате армянского вандализма", - говорится в публикации.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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