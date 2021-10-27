Президент Ильхам Алиев поздравил Милоша Земана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Чешской Республики Милоша Земана с национальным праздником страны.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны.

Верю, что расширение азербайджано-чешских связей, укрепление сотрудничества между нашими странами и впредь будут служить интересам наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного мира и процветания», - говорится в поздравлении главы государства.