Государственный зерновой фонд передается в ведение Агентства госрезервов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 октября подписал указ о применении закона "О внесении изменения в закон "О зерне" от 15 октября 2021 года в связи со вступлением этого закона в силу и внесении изменения в указ "О применении закона "О зерне" от 15 июля 2020 года.

Согласно изменению, Государственный зерновой фонд передается в ведение Агентства государственных резервов.