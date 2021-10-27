Государственный зерновой фонд передается в ведение Агентства госрезервов
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 октября подписал указ о применении закона "О внесении изменения в закон "О зерне" от 15 октября 2021 года в связи со вступлением этого закона в силу и внесении изменения в указ "О применении закона "О зерне" от 15 июля 2020 года.
Согласно изменению, Государственный зерновой фонд передается в ведение Агентства государственных резервов.
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