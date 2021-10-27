Президент Ильхам Алиев поздравил Милоша Земана (версия 2)
(первая версия в 15:17)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Чешской Республики Милоша Земана с национальным праздником страны.
«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны.
Верю, что расширение азербайджано-чешских связей, укрепление сотрудничества между нашими странами и впредь будут служить интересам наших народов.
В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного мира и процветания», - говорится в поздравлении главы государства.
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