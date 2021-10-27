Иран намерен развивать конструктивные отношения с Азербайджаном - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Иран является сторонником развития конструктивных отношений с Азербайджаном.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан.

По его словам, Иран заинтересован в хороших отношениях с соседними странами.

«Азербайджан - сосед Ирана. Напряженность в отношениях двух стран осталась в прошлом. В телефонной беседе с азербайджанским коллегой мы говорили о том, чтобы двигаться в правильном направлении для развития двусторонних отношений», - сказал Абдуллахиан.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)