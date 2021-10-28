Из Ирака в Азербайджан возвращены 38 детей – МИД (версия 2)
(первая версия в 09:21)
БАКУ /Trend/ - 28 октября в Азербайджан репатриированы 38 детей – граждан Азербайджана, которые находились в исправительных учреждениях и детских домах Ирака, передает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанский МИД.
Их удалось доставить на родину благодаря скоординированным и поэтапным мерам, принятым правительством Азербайджана. В первую очередь было установлено место нахождения этих детей и их принадлежность к азербайджанскому гражданству. Затем они были обеспечены документами для возвращения в Азербайджан и авиабилетами.
С целью подготовки процесса репатриации детей в Азербайджан в Багдад были командированы члены рабочей группы, состоящей из представителей госструктур, ответственных за возвращение азербайджанских граждан из Ирака и Сирии и их реабилитацию.
Члены рабочей группы провели предварительное медицинское и психологическое обследование детей, им была оказана необходимую помощь.
38 детей в сопровождении представителей госструктур были репатриированы в Азербайджан авиарейсом Багдад-Стамбул-Баку.