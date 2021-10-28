Армения готова начать процесс делимитации и демаркации границ с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Армянское правительство готово начать процесс демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. Об этом в четверг после заседании кабмина заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы начать процесс делимитации и демаркации, готовы обсудить все предложения рабочей группы", - отметил он.