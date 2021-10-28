Президент Ильхам Алиев: Сегодня Турция занимает очень важное место на международной арене

БАКУ /Trend/ - Сегодня сильная с политической, экономической и военной точки зрения Турция занимает очень важное место на международной арене.

Об этом говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю национального праздника страны - Дня Республики.