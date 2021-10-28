Президент Ильхам Алиев: В плане сотрудничества Азербайджан-НАТО Румыния играет очень важную роль

БАКУ/Trend/ - В плане сотрудничества Азербайджан-НАТО Румыния играет очень важную роль.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 октября, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Румынии в нашей стране Василе Соаре.

«Приветствую, добро пожаловать в Азербайджан. Желаю вам хорошего пребывания в нашей стране и активной работы. Думаю, что вы будете прилагать активные усилия для развития наших взаимоотношений, которые имеют уже хорошую историю. Надеемся, что будем иметь такую же хорошую перспективу и в рамках двусторонних отношений, и в рамках сотрудничества Азербайджан-Евросоюз. Очень много тем для обсуждений. Конечно, в плане сотрудничества Азербайджан-НАТО Румыния играет очень важную роль. И на протяжении многих лет этого сотрудничества всегда играла одну из самых активных ролей по укреплению этого сотрудничества. Так что наши отношения охватывают и двусторонний формат, и формат сотрудничества в рамках международных организаций. Поэтому тут очень много перспектив. Думаю, в торгово-экономической сфере и в сфере сотрудничества в энергетической сфере есть очень много возможностей, но и в транспортной сфере тоже. Поскольку, вы знаете, Азербайджан прилагает большие усилия для трансформации страны в транспортно-логистический центр Евразии и в этом направлении проделана большая работа. Но многое зависит от уже двусторонних контактов. Потому что наша существующая инфраструктура, и та, которую мы планируем создать, будет создавать альтернативные возможности для грузоотправителей. Так что рассчитываем на сотрудничество и в этой сфере тоже. Но и по всем другим направлениям мы всегда были открыты к сотрудничеству с вашей страной. Думаю, что на основе взаимных интересов мы это будем продолжать. Желаю вам хорошего пребывания и активной работы в Азербайджане», - сказал глава государства.