На предложения Турции поступают некоторые положительные сигналы от Армении – Хулуси Акар
БАКУ /Trend/ - Ожидания Турции связаны с восстановлением стабильности в регионе. На предложения Турции касательно этого поступают некоторые положительные сигналы от Армении.
Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он отметил, что в ходе недавнего визита в Азербайджан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган акцентировал внимание на стабильности в регионе: «В нынешней ситуации важно, чтобы все сели за стол, чтобы обсудить обеспечение стабильности и проживания людей в условиях доверия и благополучия".
Министр добавил, что Турция предлагает крайне конструктивные и логичные пути решения этого вопроса.
Акар отметил, что с первого дня объявления прекращения военных действий в Карабахе представители ВС Турции приступили там к работе по разминированию: «По мере того, как идет очистка от мин, освобожденные районы становятся более безопасными, благоприятными для проживания, ведения посевных работ”.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)