На предложения Турции поступают некоторые положительные сигналы от Армении – Хулуси Акар

Политика 28 октября 2021 14:54 (UTC+04:00)
На предложения Турции поступают некоторые положительные сигналы от Армении – Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Ожидания Турции связаны с восстановлением стабильности в регионе. На предложения Турции касательно этого поступают некоторые положительные сигналы от Армении.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что в ходе недавнего визита в Азербайджан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган акцентировал внимание на стабильности в регионе: «В нынешней ситуации важно, чтобы все сели за стол, чтобы обсудить обеспечение стабильности и проживания людей в условиях доверия и благополучия".

Министр добавил, что Турция предлагает крайне конструктивные и логичные пути решения этого вопроса.

Акар отметил, что с первого дня объявления прекращения военных действий в Карабахе представители ВС Турции приступили там к работе по разминированию: «По мере того, как идет очистка от мин, освобожденные районы становятся более безопасными, благоприятными для проживания, ведения посевных работ”.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)

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