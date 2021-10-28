Петер Эрдейи: Агдам – город-призрак

Политика 28 октября 2021 17:46 (UTC+04:00)
Петер Эрдейи: Агдам – город-призрак

БАКУ/Trend/ - Известный венгерский журналист и публицист Петер Эрдейи опубликовал статью в журнале "Еlet es Тudomany", посвящённую его поездке в недавно освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Trend, автор отмечает, что это уже третья его поездка в Азербайджан, но первая "на краю недавнего пекла" – в Карабахе. Увиденная разруха глубоко потрясла его. "Война не пощадила ни сёла, ни леса, ни виноградники, ни фауну, ни людей, она не пощадила даже погребённых в землю мёртвых. Сожжённая земля в южной части Карабаха свидетельствует о глубокой ненависти, которую оккупанты испытывали к жителям захваченных земель", - пишет Эрдейи.

До революции 1917 года на территории Азербайджана проживало множество народов, даже далекие от своих исторических родин немцы, поляки, греки. Была здесь даже община индусов-огнепоклонников. Но несмотря на некоторое сокращение палитры национальностей, карта проживающих здесь этнических меньшинств и ныне весьма пёстрая.

Через год после распада СССР, в 1992 году началась первая армяно-азербайджанская война, длившаяся 2 года. Прошёл всего год с тех пор, как Азербайджан стал независимым государством, и советские войска покинули его территорию. Из соседней Армении они так и не ушли, там и поныне расположен российский военный контингент 102-1 базы, пишет автор. После смены политического режима и этнических чисток азербайджанцев Армения превратилась в этнически однородное национальное государство. Во время переписи 2011 года только 2 проц населения признали себя неармянами. В то же время в 10-миллионом Азербайджане примерно 10 проц населения не относятся к титульной нации, а представляют этнические меньшинства. По некоторым оценкам, в Баку проживает примерно 30 тыс. армян, и еще около 25 тыс. в Карабахе. На протяжении многих веков население Карабаха, расположенного на юге Кавказских гор, неоднократно менялось. Особенно это было характерно для Нагорно-Карабахской автономной области, которая в 1992 году была оккупирована армянскими вооружёнными силами. Более того, занят был не только Карабах, но и прилегающие районы в долине, где армяне создали «буферную зону», - напоминает Эрдейи.

"Во время поездки по низменным районам Карабаха на меня самое большое впечатление произвело то, что иногда часами можно было видеть только руины, ни одного уцелевшего дома или электрического столба, дерева не осталось. Даже зверей невозможно было увидеть. Будто передо мной была поверхность Луны – пустыня из песчаника, повсюду валяются брёвна, камни. И, конечно же, миллион противопехотных мин, заложенных с той целью, чтобы прежним хозяевам не вздумалось вернуться сюда.

Агдам – это город с самой трагичной судьбой. Он был полностью разрушен в 1993 году. Оккупанты не пощадили даже городское кладбище, могилы известных исторических личностей. «Всё можно восстановить. Дом, хозяйственные постройки, соборы. Но как "исправить" случившееся с останками моего отца? Это огромная душевная травма, нанесённая не только нам, но и всем тем, кто оказался в таком же положении, как моя семья. Я решил, что подам иск в Европейский суд против Армении. Против Нагорного Карабаха не могу, так как это не признанное никем политическое формирование,» – цитирует Эрдейи слова своего коллеги, азербайджанского журналиста Эльдара Исмаилова.

40-тысячный город подвергся такому разрушению, что его часто называют «Кавказской Хиросимой». И уже с первого взгляда видно, что это так и есть. Весь город в руинах, за исключением двух высоких минаретов центральной городской мечети, которыми армянские солдаты пользовались как дозорными башнями. В мечетях армяне держали домашний скот, в том числе и свиней, которые для мусульман являются "нечистыми" животными. "Когда я там был, каменный пол мечети был покрыт навозом. Это зрелище еще больше усугубили мои впечатления. Могилы известных азербайджанских исторических личностей, склепы почтенных ханов и имамов были разгромлены, надгробия повалены и разбиты, останки скелетов разбросаны. Такая судьба постигла и усыпальницу основателя города Ибрагим Халил хана, лежащую ныне в руинах. На мелкие куски разбили и памятник Хуршидбану Натаван, могилу разрыли, кости разбросали. Натаван жила в XIX веке, была филантропом, её считают одним из лучших представителей азербайджанской поэзии. Её произведения – газели, по сути, своеобразные оды любви", - пишет венгерский журналист.

Своё глумление над мусульманскими кладбищами разрушители объясняли тем, что они таким образом защищают форпосты христианства от агрессивно распространяющегося исламского фундаментализма. Если кто-то когда-либо бывал в Азербайджане, он подтвердит, что эта страна – остров мира и покоя, здесь и следа нет какой-либо слепой религиозности. "Например, наш шофёр был суннитом, он никогда не останавливался, когда был на работе. Просто утром, в обед и вечером он скромно отходил от нашей группы и уединялся для молитвы. А голос муэдзина я ни разу не слышал. Именно из-за этого либерального подхода сюда толпами едут туристы азербайджанской национальности из соседних стран, например, из Ирана. Они приезжают, чтобы отдохнуть в этой европейской стране, сделать покупки, развлечься", - завершает свою статью Эрдейи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Баку пройдет фестиваль спектаклей &quot;Победитель - Азербайджан&quot;
В Баку пройдет фестиваль спектаклей "Победитель - Азербайджан"
Литературные произведения участников Второй Карабахской войны представят общественности
Литературные произведения участников Второй Карабахской войны представят общественности
В Баку будет представлена грандиозная оратория &quot;Карабах шикестеси&quot; в честь Великой Победы
В Баку будет представлена грандиозная оратория "Карабах шикестеси" в честь Великой Победы
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В состав природного газа, подаваемого абонентам в Азербайджане, невозможно накачать воздух - генеральный директор Общество 18:40
Россия призывает придерживаться заявлений, способствующих разблокированию всех транспортных связей на Южном Кавказе – Захарова Политика 18:10
В Баку пройдет фестиваль спектаклей "Победитель - Азербайджан" Культура 18:05
В Азербайджанском медицинском университете еще 5 групп перешли на дистанционное обучение Общество 18:05
SOCAR открыла 66-ю АЗС в Румынии (ФОТО) Энергетика 18:01
Общественности представлена ресурсная база, подготовленная при поддержке Фонда Гейдара Алиева Политика 17:51
Петер Эрдейи: Агдам – город-призрак Политика 17:46
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:38
"Азеригаз" о причине замены smart-счетчиков Энергетика 17:36
В Азербайджане выявлено еще 2 420 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 358 человек Общество 17:35
На побережье Каспия в Туркменистане открыты новые залежи природного газа Туркменистан 17:30
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 17:19
Спецпредставитель генсека НАТО поблагодарил Азербайджан за поддержку в Афганистане Политика 17:16
В Азербайджане двое председателей судов избраны членами Судебно-правового совета Политика 17:09
ЕС и США запустят в Глазго инициативу по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году Европа 17:06
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank (ФОТО) Экономика 17:03
Синоптики рассказали, как изменится погода в Баку под конец недели Общество 17:01
Одна из крупнейших российских компаний отремонтирует в Туркменистане сотни нефтяных скважин Туркменистан 16:53
Иран построит в Туркменистане линию электропередачи напряжением 400 кВ Туркменистан 16:52
В МВД Азербайджана прокомментировали инцидент с участниками войны Общество 16:50
Независимая франко-немецкая группа финуслуг рассматривает проекты в текстильной промышленности Узбекистана Узбекистан 16:42
Иран и Россия обсудят текущее состояние двусторонних отношений Политика 16:33
В Узбекистане обнародовали объем экспорта винограда в Азербайджан Бизнес 16:33
Партнерство с Россией: мастер-класс от Баку Политика 16:24
Продажи SOCAR Turkey незначительно сократились за год Энергетика 16:24
В ВМС Азербайджана прошел конкурс на звание «Лучший дивизион кораблей» (ВИДЕО) Политика 16:21
Улучшено водоснабжение до 770 семей шехидов и ветеранов войны - ОАО «Азерсу» (ФОТО) Общество 16:19
Литературные произведения участников Второй Карабахской войны представят общественности Культура 16:15
Активы SOCAR Turkey выросли более чем на 22% Энергетика 16:10
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне Европа 16:06
В Турции оштрафован телеканал за оскорбление Азербайджана Политика 15:59
Азербайджан разрешил вакцинацию четвертой дозой – Агентство Общество 15:51
Kapital Bank готов сотрудничать со стартапами Экономика 15:42
Nar поддерживает издание книги об учителях-ветеранах войны ИКТ 15:37
Липовый мед составляет 1/3 всей продукции на пчеловодческой ярмарке в Баку (ФОТО) Экономика 15:30
В Испании запретят ориентированную на детей рекламу сладостей Европа 15:19
ЧБТР готов поддержать Азербайджан в выполнении обязательств в рамках Парижского соглашения (Эксклюзив) Энергетика 15:18
В Баку будет представлена грандиозная оратория "Карабах шикестеси" в честь Великой Победы Культура 15:17
Pasha Bank готов поддержать новые проекты для развития стартап-экосистемы Азербайджана - член правления Экономика 15:10
В Баку пройдет премьерный показ фильма о турецкой журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны Культура 15:07
Минфин Грузии обнародовал сумму долга Азербайджану Грузия 15:00
На предложения Турции поступают некоторые положительные сигналы от Армении – Хулуси Акар Политика 14:54
В Приморском национальном парке Баку пройдет благотворительная ярмарка "Zəfər" Общество 14:51
Великолепный бульвар White City в Баку (ФОТОСЕССИЯ) Общество 14:43
Названы объемы импорта электромобилей в Узбекистан Транспорт 14:27
Госдолг Грузии увеличился - минфин Грузия 14:26
Казахстан и Россия возобновили переговоры по месторождениям «Хвалынское» и «Имашевское» Энергетика 14:25
В Узбекистане субсидируют разницу в средней цене газа Энергетика 14:22
В Казахстане ожидается самая высокая динамика экономического роста среди стран ЕАЭС Казахстан 14:21
В Азербайджане вспахано свыше 80% озимых Экономика 14:20
Ремонт Павлодарского НХЗ завершен досрочно Энергетика 14:18
Турецкая Dost Agriculture&Livestock о планах деятельности в Карабахе Бизнес 14:14
Представители Туркменистана обсудят проект ТАПИ в Кабуле Туркменистан 14:09
Армения обсуждает с Россией вопрос нормализации отношений Еревана и Анкары Турция 14:06
Президент Ильхам Алиев: В плане сотрудничества Азербайджан-НАТО Румыния играет очень важную роль Политика 14:00
Азербайджанские сотрудники дипломатических представительств получат 15% страховых выплат Экономика 13:54
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны мы чувствовали поддержку народа Кыргызстана Политика 13:53
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Турецкая Республика занимает чрезвычайно важное место на международной арене Политика 13:52
Азербайджан избран площадкой проведения масштабного международного конкурса красоты International Beauty & Model Стиль 13:48
В 2023-2024 учебном году к приемным экзаменам будет добавлена информатика - Малейка Аббасзаде Общество 13:44
Посвящается матерям шехидов. Невозможно смотреть без слез… (ВИДЕО) Социум 13:35
В этом году в Гекчае не будет проводиться праздник граната Общество 13:32
По итогам валдайских встреч: Андрей Безруков о будущем мира - на платформе Baku Network (ВИДЕО) Политика 13:32
Лицам, набравшим ниже 300 баллов, расширят возможности для выбора специальностей по сравнении с прошлыми годами – Малейка Аббасзаде Общество 13:24
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Политика 13:23
Армения готова начать процесс делимитации и демаркации границ с Азербайджаном Политика 13:21
В Казахстане построят объекты ВИЭ суммарной мощностью 1 ГВт – Минэнерго Энергетика 13:13
Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла Общество 13:09
Финансовый директор сети супермаркетов Bravo о перспективах выхода на прибыль Бизнес 13:02
В одном из бакинских поселков найдена ручная граната (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 12:57
В Барде почтили память жертв армянского террора (ФОТО) Политика 12:41
Президент Армении: Армения отставала от Азербайджана в вопросе вооружений Армения 12:39
Президент Армении заявил, что готов уйти в отставку в случае изменения конституции Армения 12:28
С начала года турецкий порт Текирдаг принял свыше 2 тыс. судов Турция 12:25
В вопросе нормализации отношений с Арменией Турция действует совместно с Азербайджаном - Чавушоглу Политика 12:24
Азербайджан увеличил импорт турецкой химпродукции более чем на 20% Турция 12:23
НПЗ STAR увеличил импорт нефти Энергетика 12:17
За год отремонтированы и восстановлены 11 300 домов и объектов: пострадавшие от армянского террора въехали в новые дома - Trend TV (ФОТО) Политика 12:12
Звезды оперы отметят в Баку 120-летие Хана Шушинского Культура 12:06
На освобожденной от оккупации территории Агдама обнаружены останки двух человек - Генпрокуратура Происшествия 11:59
В Азербайджане изменится размер госпошлин Экономика 11:53
Улиткотерапия – способна сотворить чудеса с кожей лица и тела Общество 11:47
Российский банк спрогнозировал уровень ставки рефинансирования в Азербайджане Бизнес 11:45
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Румынии (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:41
Назначен председатель правления Государственного морского и портового агентства Экономика 11:37
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Кыргызстана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:37
Госконцерн Туркменистана и датская компания будут сотрудничать в производстве аммиака и метанола Туркменистан 11:25
Обсуждены инвестпроекты в туркменском секторе Каспия Туркменистан 11:15
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:06
В Азербайджане значительно выросли инвестиции в рынок капитала Бизнес 11:05
Коронавирус в Израиле: Около 10 тысяч зараженных, 2,4% из них в тяжелом состоянии Израиль 11:04
Казахстанская газодобывающая компания привлекает услуги по проектированию Тендеры 11:04
Нацбанк Грузии сохранил учетную ставку на прежнем уровне Грузия 11:00
Бакинская фондовая биржа готова к выпуску «зеленых облигаций» Бизнес 10:57
Азербайджан улучшил позиции в Global Firepower Index Политика 10:51
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:41
В селе Джоджуг Марджанлы завершен ремонт домов, поврежденных в результате армянских обстрелов (ФОТО) Общество 10:34
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций сети супермаркетов Bravo (ФОТО) Экономика 10:32
Высокотехнологичными протезами обеспечены 157 ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 10:26
Юбилей Фуада Мамедова: Жизнь, поставленная на алтарь культуры (ФОТО) Культура 10:24
Все новости