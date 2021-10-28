Россия призывает придерживаться заявлений, способствующих разблокированию всех транспортных связей на Южном Кавказе – Захарова

БАКУ/Trend/ - Мы считали бы правильным придерживаться заявлений и шагов, которые способствуют реализации трехсторонних договоренностей по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Наиболее оптимальной формой для проработки вопросов разблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе является трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. Уже состоялись восемь заседаний этого механизма. Все стороны высоко оценивают его деятельность", - сказала она.