Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем правления Ассоциации банков Турции
БАКУ /Trend / - 28 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем правления Ассоциации банков Турции Алпасланом Чакаром.
Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами в финансово-банковском секторе, а также перспективы развития сотрудничества.
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи также принял участие во встрече.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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