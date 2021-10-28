Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем правления Ассоциации банков Турции

БАКУ /Trend / - 28 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем правления Ассоциации банков Турции Алпасланом Чакаром.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами в финансово-банковском секторе, а также перспективы развития сотрудничества.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи также принял участие во встрече.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)