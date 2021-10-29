Хроника Победы: 29 октября
БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.
Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 29 октября:
- Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О переименовании села Венг Ходжавендского района в село Чинарлы».
- Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
- Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о последней ситуации на фронте. Список уничтоженной военной техники армянской армии.
- Распространены видеокадры из освобожденных от армянской оккупации губадлинских сел.
- ВС Армении подвергли обстрелу Гёранбойский и Тертерский районы. Отступающая армянская армия в отместку за поражения обстреливает мирных жителей.
- Ликвидированы армянские офицеры высокого ранга. Распространились видеокадры военной техники, брошенной на поле боя армянской армией. Уничтожены два армянских штурмовика Су-25.
- Обстреляна территория Тертерского района, где находились представители дипкорпуса. В результате обстрела Армении погиб еще один мирный житель Азербайджана.
- На поле боя уничтожены армянские силы, подвергшие обстрелу мирное население в городе Барда. Уничтожены силы и средства ВС Армении.