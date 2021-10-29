Парламент Азербайджана на пленарном заседании обсуждает 12 вопросов

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсуждает сегодня на своем пленарном заседании 12 вопросов, сообщает в пятницу Trend.

В их числе:

- законопроект "Об утверждении протокола о продлении срока действия соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН о Программе партнерства с Азербайджаном";

- законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом престоле";

- законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс";

- законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс" (третье чтение);

- законопроект "О внесении изменений в законы "О валютном регулировании", "О кредитных союзах", "О банках", "О почте", "О бухгалтерском учете", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг" и "О кредитных бюро" (третье чтение);

- законопроект "О внесении изменений в закон "Об охране здоровья населения" (третье чтение);

- законопроект "О внесении изменений в Гражданский кодекс и законы "О несостоятельности и банкротстве", "Об исполнении", "О банках", "О театре и театральной деятельности", "О страховой деятельности", "О применении особого экономического режима к нефтегазовой деятельности экспортного назначения", "О занятости" (третье чтение);

- законопроект "О внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (второе чтение);

- законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках" (второе чтение);

- законопроект "О внесении изменений в закон "Об образовании" (второе чтение);

- законопроект "О внесении изменений в закон "О профессиональном образовании" (второе чтение);

- законопроект "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики (1992-2022)" и медали "За плодотворное сотрудничество с таможенными органами" (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)