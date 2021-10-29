Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В нем приняли участие представители Президента Азербайджана в Шуше и в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» и других госструктур.

Для оценки экологической ситуации согласно «Плану действий, связанных с решением военно-политических, социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных территориях Азербайджана» члены рабочей группы были проинформированы о комплексных мониторингах, проводимых на освобожденных территориях, в том числе для контроля над загрязнением трансграничных рек.

На заседании было отмечено, что началась подготовка плана - программы по расширению мониторингов, проводимых на реке Охчучай, которую продолжает загрязнять Армения, в том числе проведению биомониторингов, определению индикаторов, чувствительных к тяжелым металлам, привлечению научных институтов к соответствующим исследованиям.

Также были обсуждены вопросы, вытекающие из распоряжения Президента Азербайджана «О мерах по организации деятельности Баситчайского государственного природного заповедника», в том числе планы и работы, проводимые по оценке экологической ситуации на территории заповедника с целью оздоровления окружающей среды на освобожденных территориях и сохранения естественного состояния особо охраняемых природных территорий, уникальных природных комплексов и объектов.

Также было сообщено, что мероприятия по посадке деревьев, которые ежегодно проводятся при организации министерства экологии и природных ресурсов, в этот раз будут организованы в широких масштабах в Карабахе и Восточном Зангезуре в соответствии с целями по оздоровлению окружающей среды освобожденных территорий.

Кроме того, члены рабочей группы были проинформированы по вопросам охраны окружающей среды в ходе реализации проектов по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях, предварительной оценки лесных ресурсов на этих землях по спутниковым снимкам.

Рабочая группа по экологическим вопросам действует в тесной координации и обменивается информацией с другими рабочими группами Межведомственного центра.

Отметим, что Координационный штаб, созданный по распоряжению Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)