Президент Ильхам Алиев: Архитектор освобожденного Карабаха

БАКУ/Trend/ - За год, прошедший с освобождения оккупированных территорий, жизнь и картина там уже успели кардинально измениться: на руинах вырастают первые кварталы, аэропорты, инфраструктура, коммуникации. Карабах и Восточный Зангезур возрождаются в прямом смысле слова – и у этого процесса есть автор, вдохновитель, и руководитель. Его зовут Ильхам Алиев.



В период военных действий глава государства продемонстрировал именно выдающиеся лидерские качества, руководя контрнаступательной операцией на фронте, внешнеполитической стратегией страны и отстаивая национальные интересы страны в международном информационном пространстве.



Сегодня, когда территории Азербайджана освобождены и конфликт остался в прошлом, Президент Ильхам Алиев становится в широком смысле слова архитектором возрождения Карабаха и Зангезура, а также автором новой региональной реальности, которая соединит континенты. В кратчайшие сроки были мобилизованы все необходимые ресурсы для начала широкомасштабных восстановительных работ. За счет собственных средств и благодаря привлечению иностранных инвесторов, влиятельных международных компаний Азербайджан начал выстраивать современную инфраструктуру на освобожденных территориях. Менее чем за год был построен и сдан в эксплуатацию международный аэропорт в Физули, еще две воздушные гавани будут готовы к использованию в ближайшее время. Строится разветвленная дорожная сеть, которая свяжет возрожденные населенные пункты и районные центры в Карабахе и Восточном Зангезуре. Уже заложен фундамент Зангезурского коридора, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахчываном и братской Турцией. Эти проекты превратят освобожденные территории Азербайджана в крупнейший транзитный хаб, позволят диверсифицировать грузоперевозки по всем направлениям. Именно так очерчиваются контуры новой региональной реальности, сформированной Президентом Ильхамом Алиевым.



Глава государства лично задает вектор восстановительных работ и контролирует их ход: только за последний месяц Президент Ильхам Алиев посетил освобожденные территории восемь раз, а также посетил Барду и Тертер, пострадавшие от бомбежек в ходе войны. В каждой поездке на освобожденные территории Президент Ильхам Алиев встречается с общественностью, выслушивает их мысли, мнения и предложения, на месте отдает, если это необходимо, соответствующие указания и распоряжения. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева являются образцом особого внимания и заботы к семьям шехидов и ветеранов Отечественной войны. Президент Ильхам Алиев последовательно реализует концепцию сильного, самодостаточного государства, где улучшение благосостояния населения является приоритетом. Глава государства, восстановивший территориальную целостность и навсегда вписавший свое имя в мировую историю, превращает Карабах и Восточный Зангезур в процветающие регионы Азербайджана. Как в период Отечественной войны, так и сегодня лидерские качества, дипломатическое мастерство, продуманные решения, еще больше укрепляют любовь и уважение миллионов граждан нашей страны к Президенту Ильхаму Алиеву.



Главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев