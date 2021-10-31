Генпрокуроры трех стран сегодня прибудут в Баку
БАКУ /Trend/ - Первое заседание генеральных прокуроров Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится 1 ноября в Баку.
Как сообщает Trend, в рамках заседания также запланированы двусторонние и многосторонние встречи.
Отметим, что генеральные прокуроры Турции, Узбекистана и Кыргызстана, первый заместитель генерального прокурора Казахстана, заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств, президент Международной ассоциации прокуроров и другие гости сегодня будут встречены в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Достоверность информации подтвердила пресс-служба Генпрокуратуры.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Минсельхоз Грузии разработало проекты, способствующие быстрому и эффективному развитию аграрного сектора
Бразильский сенатор почтил память погибших в результате армянского террора в Гяндже мирных жителей (ФОТО)
МИД Азербайджана осуждает освобождение армянского террориста, совершившего убийство турецкого консула
Награждена группа лиц, внесших вклад в развитие сферы сельского хозяйства Азербайджана - Распоряжение
МИД Турции распространил заявление об освобождении в США армянского террориста, убившего турецкого консула
Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана