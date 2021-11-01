В октябре было разминировано более 400 га освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию в октябре 2021 года расчистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов 408 гектаров освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, за период с 1 по 31 октября в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 154 противотанковых и 338 противопехотных мин, 1389 неразорвавшихся боеприпасов.

(Перевод: Кямаля Сеидова)