За год в Карабахе обнаружено около 27 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов

БАКУ /Trend/ - С 10 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года в Карабахе обнаружено около 27 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство по разминированию Азербайджана.

В течение этого периода в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 10 200 противопехотных, 4 329 противотанковых мин и 12 436 неразорвавшихся боеприпасов.

До настоящего времени от мин и неразорвавшихся боеприпасов были расчищены 5 944 гектара освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова)