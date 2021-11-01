В Сухопутных войсках ВС Азербайджана проводится соревнование за звание "Лучший экипаж боевых машин" (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ / Trend/ - Согласно утвержденному плану боевой подготовки, в Сухопутных войсках проводится соревнование за звание "Лучший экипаж БМП-2, БМП-3 и БТР-82А", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.
Соревнование, проводимое для сохранения боевой подготовки личного состава на высоком уровне, состоит из четырех этапов.
Военнослужащие, выполняющие задания по физической подготовке, огневой подготовке и вождению, в соответствии с правилами соревнования выполняют также нормативы индивидуально и в составе экипажа.
Соревнования продолжатся до 4 ноября.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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