В Сухопутных войсках ВС Азербайджана проводится соревнование за звание "Лучший экипаж боевых машин" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 1 ноября 2021 15:08 (UTC+04:00)
В Сухопутных войсках ВС Азербайджана проводится соревнование за звание "Лучший экипаж боевых машин" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend/ - Согласно утвержденному плану боевой подготовки, в Сухопутных войсках проводится соревнование за звание "Лучший экипаж БМП-2, БМП-3 и БТР-82А", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

Соревнование, проводимое для сохранения боевой подготовки личного состава на высоком уровне, состоит из четырех этапов.

Военнослужащие, выполняющие задания по физической подготовке, огневой подготовке и вождению, в соответствии с правилами соревнования выполняют также нормативы индивидуально и в составе экипажа.

Соревнования продолжатся до 4 ноября.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Сухопутных войсках ВС Азербайджана проводится соревнование за звание "Лучший экипаж боевых машин" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Сухопутных войсках ВС Азербайджана проводится соревнование за звание "Лучший экипаж боевых машин" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Сухопутных войсках ВС Азербайджана проводится соревнование за звание "Лучший экипаж боевых машин" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Сухопутных войсках ВС Азербайджана проводится соревнование за звание "Лучший экипаж боевых машин" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Сухопутных войсках ВС Азербайджана проводится соревнование за звание "Лучший экипаж боевых машин" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Сухопутных войсках ВС Азербайджана проводится соревнование за звание "Лучший экипаж боевых машин" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Сухопутных войсках ВС Азербайджана проводится соревнование за звание "Лучший экипаж боевых машин" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Сухопутных войсках ВС Азербайджана проводится соревнование за звание "Лучший экипаж боевых машин" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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