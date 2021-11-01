БАКУ /Trend/ - Баку примет заседание Международной ассоциации прокуроров.

Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, заседание пройдет в 2024 году с участием генпрокуроров многих стран.

Он также отметил, что Генпрокуратура Азербайджана сотрудничает с Международной ассоциацией прокуроров. Представители Азербайджана входят в состав руководящих органов ассоциации.

"Глава Международной ассоциации прокуроров посетил Азербайджан в нынешнем году. В рамках визита были обсуждены некоторые вопросы и решено, что в 2024 году заседание Международной ассоциации прокуроров состоится в Баку", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)