Баку примет заседание Международной ассоциации прокуроров
БАКУ /Trend/ - Баку примет заседание Международной ассоциации прокуроров.
Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
По его словам, заседание пройдет в 2024 году с участием генпрокуроров многих стран.
Он также отметил, что Генпрокуратура Азербайджана сотрудничает с Международной ассоциацией прокуроров. Представители Азербайджана входят в состав руководящих органов ассоциации.
"Глава Международной ассоциации прокуроров посетил Азербайджан в нынешнем году. В рамках визита были обсуждены некоторые вопросы и решено, что в 2024 году заседание Международной ассоциации прокуроров состоится в Баку", - сказал Алиев.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)