В Баку прошло первое заседание Совета генпрокуроров стран Тюркского совета (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 11:24)

БАКУ /Trend/ - Первого ноября в Баку прошло первое заседание Совета генеральных прокуроров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), сообщает в понедельник Trend.

Во встрече приняли участие генеральные прокуроры Турции, Узбекистана и Кыргызстана, первый заместитель генпрокурора Казахстана, заместитель генерального секретаря Тюркского совета, президент Международной ассоциации прокуроров и др.

В мероприятии также приняли участие послы стран-участниц Тюркского совета и Венгрии в Азербайджане.

Выступая на заседании, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил о значимости расширения взаимного и плодотворного сотрудничества между правоохранительными органами стран тюркского мира, охватывающего большую географию. Генеральный прокурор отметил, что Совет, созданный на основе традиций дружбы и братства, послужит тому, чтобы дать достойный отпор вызовам, создающим новые, более опасные угрозы для региональной безопасности, мира и стабильности, а также будет эффективным средством в развитии существующего потенциала и координировании взаимной деятельности.

Генеральный прокурор Кямран Алиев передал участникам заседания приветствия и поздравления Президента Ильхама Алиева в связи с созданием Совета.

Затем было продемонстрировано видеообращение Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам заседания.

Заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Мирвохид Азимов подчеркнул, что Совет сыграет важную роль в развитии сотрудничества между тюркоязычными странами, в частности, в борьбе против преступности и терроризма.

Приглашенный на мероприятие в качестве гостя президент Международной ассоциации прокуроров Чол-Кью Хван в своем выступлении, сконцентрировав внимание на значимости создания совместных платформ в борьбе против глобальных, в том числе региональных угроз, отметил, что члены Совета получат возможность активно использовать приобретенный опыт, воспользоваться информационным обменом.

После выступлений состоялась церемония подписания Положения о Совете генеральных прокуроров государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)